Fungolandia in Alta Val Brembana escursioni degustazioni e spettacoli

(Di lunedì 5 agosto 2024) Alcuni sono commestibili, altri velenosi; alcuni si raccolgono da terra, mentre altri non sono visibili a occhio nudo. Pensata per condurre i partecipanti in un viaggio alla scoperta del curioso mondo dei funghi, torna con la sua 19ª edizione la rassegna “” di Altobrembo: da sabato 31 agosto a domenica 8 settembre, in programma l’evento che da anni incanta visitatori di ogni generazione; nove giorni di iniziative per accompagnare bambini e adulti nella natura incontaminata dell’Valle. Sapori, flora e tradizioni del territorio sveleranno i propri segreti in occasione della rassegna, che prevede la storica “Mostra del fungo” e proposte gastronomiche di pranzi, cene e aperitivi pensati ad hoc; oltre a letture nel bosco, concerti,e differenti attività quotidiane.