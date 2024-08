False griffe al mercatino hobbisti Sequestri della Polizia locale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Proseguono, in concomitanza con l’incremento di affluenza di turisti italiani e stranieri, le attività preventive e repressivedi Ravenna, finalizzate al contrasto del fenomeno dell’abusivismo commerciale,vendita di prodotti contraffatti e a tutela del consumatore, lungo il litoraleriviera romagnola. In particolare l’altro giorno, all’interno di undell’hobbista a Marina Romea, sono stati rinvenuti, esposti per la vendita, diversi articoli di borse e accessori, di notedi alta moda verosimilmente contraffatti, fra cui, spiegano dalla"esemplari di bauletti iconici di tendenza, tutti sequestrati al termine delle operazioni poste in essere dagli operatori".