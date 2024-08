Duemila metri di orgoglio Una corsa per la gloria alla conquista del drappo La coreografia dei tifosi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’attesa della felicità dura il tempo di percorrenza dei 2 milalanciati sul filo dell’acqua. Qualcosa in meno invece per idel Muggiano che hanno anticipato l’urlo di gioia lanciandosi direttamente in mare ben prima della conclusione della fatica dei propri beniamini. Un bagno di gioia liberatorio comunque imitato anche dai "vicini" di molo, i sostenitori delle Grazie che con un incessante e infinito susseguirsi di cori e bengala rossi hanno sperato nel colpaccio. La "febbre" del palio è salita a livelli altissimi intorno alle 19 quando dall’altoparlante l’inno "The final countdown" ha ulteriormente caricato a pallettoni l’ambiente prima ancora che la voce del Palio, Federico La Valle, ricordasse gli ultimi dettagli prima dello sparo. La tribuna riservata alle autorità si è arricchita di cariche: militari, civili e anche religiose con la benedizione di don Pier Carlo.