Colei che ha distorto lo spazio-tempo ed è diventata leggenda | Alice D’Amato faro imperituro della ginnastica italiana

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) La donnaprima volta per eccellenza,che ha concretizzato qualcosa che poteva albergare solo nei meandri delle menti più ottimiste e dei sognatori nati,che halo, attualizzando il futuro e rendendo umano ilrio.sarà per sempre la Campionessa Olimpica alla trave di Parigi 2024,che ha confezionato l’eserciziovita sull’attrezzo considerato femminile per eccellenza e che in un caldo lunedì di agosto si è consacratadello sport tricolore. L’Italia ha aspettato quasi un secolo per festeggiare la sua prima medaglia d’oro ai Giochi nellaartistica femminile, sport che fece il proprio debutto ad Amsterdam 1928 e che subito regalò al Bel Paese l’argento nella gara a squadre.