Chiesa-Napoli affare possibile | si può chiudere ad una condizione

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 5 agosto 2024) Rivelazione a sorpresa sulche porterebbe Federicoal: ne parla l’esperto di mercato Nicolò Schira. Ilè al momento bloccato nei suoi movimenti in entrata, fra possibili sogni in entrata utili a rinforzare ancora di più la rosa e diversi problemi in uscita. Il club azzurro, al momento, sembra bloccato soprattutto dalla situazione riguardante Victor Osimhen: la cessione del nigeriano, utile a finanziare l’intero mercato, sembra ancora ad un punto morto. Rimane ben noto però come un eventuale sbloccarsi di questa situazione porterebbe una vagonata di milioni al: la sua clausola ammonta sui 130 milioni, ma anche una cifra leggermene inferiore potrebbe andare bene. Diventa logico così pensare ad eventuali opportunità come Federico