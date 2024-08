Caos Taranto lo sfogo di Massimo Giove contro il ministro Abodi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il presidente dimissionario del, in un’intervista a Cosmopolis, parla delle motivazioni che lo hanno spinto a lasciare il club confermando la parola fine alla vicendaCalcio. e lancia una ‘frecciatina’ nei confronti del. “È un capitolo chiuso ormai. Si tratta di una scelta compiuta a malincuore, un atto estremo che mai avrei pensato di dover contemplare. Ma come si fa a fare calcio in questa città? Come si fa? Non esiste imprenditore al mondo che farebbe il presidente di una squadra di calcio con le attuali condizioni. Neanche lo sceicco del Bahrein. Dove giocherà ildal primo ottobre? Quale sarà la nostra casa per i prossimi due anni? Ilè sparito – ha dichiarato– non risponde più al telefono.