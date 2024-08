Borsa | Milano -3% in un clima nervoso spread tiene su 150 punti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Piazza Affari resta nella primissima parte della seduta lapeggiore in Europa con un calo di circa il 3% con l'indice Ftse Mib attorno a quota 31mila, seguita da Amsterdam in ribasso del 2,5%. In unmolto, male comunque anche Parigi (-2,2%) e Francoforte che cede il 2,1%, con Londra in calo di circa duepercentuali. I future sull'avvio di Wall street vanno da uno scivolone del 4,5% del Nasdaq dei titoli tecnologici al calo dell'1,7% del Dow Jones. Lotra Btp e Bund, dopo una partenza in chiaro aumento, si muove attorno ai 150base. Gli operatori, specie quelli asiatici, secondo gli analisti hanno pagato la 'tempesta perfetta' dei timori di recessione negli Stati uniti, con segnali di un possibile allargamento del taglio dei tassi della Fed di settembre a mezzo punto, e l'attesa dell'attacco dell'Iran a Israele.