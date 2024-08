Bereguardo identificato chi ha sparato sul palco al chitarrista Simone Maffei

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 agosto 2024)(Pavia), 5 agosto 2024 - E' statodalla polizia chi hasulnel cortile del castello di, la sera di domenica 28 luglio, colpendo, 31ennedella band Burial of Babylon. "La polizia di Stato - spiega il comunicato stampa diramato dalla Questura di Pavia oggi, lunedì 5 agosto - hae deferito alla locale autorità giudiziaria l'uomo che aveva colpito ildurante la manifestazione musicale al castello di". Dalla Questura spiegano che il ferimento del"attinto ad una spalla da un pallino calibro 4,5" aveva portato in particolare la Squadra Mobile a effettuare "lo screening dei residenti nella predetta zona per riscontrare eventuali detentori di armi con caratteristiche balistiche della cartuccia sparata".