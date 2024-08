Basket B2 l’ala belga Omar Thielemans è del Centro Basket Mondragone

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 5 agosto 2024). Ilè lieta di comunicare di aver messo sotto contratto per la stagione agonistica 2024/2025. Nato a Ghent in Belgio il 23 Settembre 1999,è un’ala da 203cm che può giocare sia nel ruolo del 3 che in quello del 4. Questa sua versatilità e la sua forza fisica lo rendono un giocatore totale. Pericoloso in tutti i modi,è una freccia d’oro che si va aggiungere all’arco di Coach Fabio Farina.inizia la sua carriera proprio in Belgio, al BC Oostende, prima di trasferirsi negli Stati Uniti per giocare al college. Giocherà nella Division 1 della NCAA per tre anni, con le università di Arizona, Milwaukee e la Polk State University in Florida. Nel 2021/22 invece si trasferisce in West Virginia, disputando una stagione di livello in Division 2 con la Glenville State University.