Basket 3×3 femminile la Germania vince la medaglia d’oro alle Olimpiadi Spagna ko in finale bronzo per gli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Lalanel3×3di Parigi 2024 battendo lain volata per 17-16. Partenza bruciante delle tedesche (3-0), con lache prende le misure e pareggia i conti con Ygueravide (3-3). Botta e risposta tra Gimeno e Brunckhorst (4-4), con Gimeno perfetta dall’arco per il +2 (4-6). Le Furie Rosse prendono un piccolo margine con Alonso (6-9), con lache non deve perdere contatto per provare a contendere la vittoriatedesche: Brunkhorst batte un colpo (8-10), ma Camilion risponde per la(8-12). Ancora Brunkhosrt per il -1 (11-12), con Mevis che pareggia i conti a meno di tre minuti dalla sirena(12-12). Le spagnole tornano avanti con Camilion (12-14), ma lanon molla ed impatta ancora con Mevius (15-15).