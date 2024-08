2 Agosto 2024 – Vittoria di Maduro in Venezuela ratificata dalla Commissione Elettorale Opposizioni e Paesi esteri si ribellano

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’autoritàdelha ratificato ladi Nicolasalle elezioni presidenziali di domenica scorsa, ma non ha convinto chi, sia a livello interno che internazionale, considera il risultato frutto di brogli. I media libanesi riferiscono di nuovi attacchi israeliani al confine tra Libano e Siria, vicino al villaggio siriano di Hawsh al-Sayyid Ali. Colpito anche l’aeroporto siriano Dabaa. Donald Trump ha prospettato l’ipotesi di non accettare il duello tv con Kamala Harris in programma a settembre. Il Tycoon ha motivato la sua scelta, per ora solo ventilata, dicendo che i sondaggi lo premiano e la gente lo conosce. Un breve video che mostra “due ostaggi russi” è stato diffuso dal Gruppo di sostegno all’Islam e ai musulmani (GSIM), un’emanazione di Al-Qaeda nel Sahel.