Zack Snyder sul nuovo costume di Superman di James Gunn

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 4 agosto 2024)ha commentato ildiper. Il film non uscirà prima del 2025, ma i fan hanno espresso il loro parere sulla visione più luminosa dell’Uomo d’Acciaio.si è unito a The Hollywood Handle per parlare di Luna ribelle e Army of the Dead. Ma quando c’è il regista di Justice League, probabilmente bisogna chiedere di. Molte delle discussioni iniziali sulla grande presentazione deldi Clark Kent da parte dihanno riguardato i paragoni con L’uomo d’acciaio. Ebbene, il regista del DCEU vuole vedere tutte queste cose in movimento e con filmati ufficiali prima di emettere un verdetto.ha dichiarato: “Lo dico: vediamolo nel film. Sono interessato a vedere come funziona, sai, come pezzo di narrazione. Sì, ma sono eccitato. Ma sono eccitato. Non vedo l’ora di vederlo”.