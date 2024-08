Yulduz e Fariba Hashimi un altro messaggio di libertà da atlete afghane Vere eroine

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 4 agosto 2024) Parigi 2024 è teatro di una storia di coraggio e speranza. Durante la prova in linea di ciclismo femminile, dopo appena 35 chilometri di corsa, un gruppetto di cinqueha preso il comando. Tra di loro, due volti noti per la loro tenacia e il loropotente: le sorelle.Leggi anche: Afghana arriva ultima, poi mostra il: “Istruzione e sport i nostri diritti” Anche se il loro tentativo non ha portato alla vittoria finale,possono considerarsi vincitrici morali. La loro partecipazione va oltre la competizione sportiva: rappresentano un segnale forte e chiaro per ladelle donne nel loro paese d’origine, l’Afghanistan. Fuggite dal loro paese nel 2021, le sorelleaspirano a un Afghanistan dove le donne possano studiare e praticare sport liberamente.