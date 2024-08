Un maxi parco circonderà la biblioteca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) La Nuovadi Lorenteggio, la cui costruzione ha preso il via lo scorso 18 luglio, sarà circondata da un polmone verde. L’area comunale di oltre 11mila metri quadrati chela futura struttura di via Odazio, sarà completamente riqualificata con un intervento da 600mila euro. Un progetto in linea con la ristrutturazione delle aree verdi comunali di via Giambellino e che si inserisce nel più ampio piano di riqualificazione del quartiere. La Giunta di Palazzo Marino ha approvato il quadro economico relativo al progetto di ristrutturazione: entro fine anno è prevista l’approvazione del progetto esecutivo, attualmente in fase di redazione, mentre l’avvio dei lavori è stimato per l’autunno 2025.