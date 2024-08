TERRA SACRA! Errani Paolini nel mito dello sport italiano | campionesse olimpiche di doppio!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) La storia è scritta sullarossa del Roland Garros. Sarae Jasmineconquistano il primo oro olimpico per il tennis, compiendo una straordinaria impresa alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un capolavoro immenso, una gioia indescrivibile per la coppia azzurra, nata lo scorso anno proprio per arrivare a questo incredibile obiettivo.trionfano al super tie-break contro le russe Mirra Andreeva/Diana Shnaider con il punteggio di 2-6 6-1 10-7 dopo un’ora e venticinque minuti. Le due azzurre sono nella gloria eterna. Saradiventa la settima giocatrice a completare il Career Golden Slam in, mentre Jasminesi conferma probabilmente la donnain un 2024 leggendario per la tennista toscana.