Tennis impresa Cobolli | batte Shelton in tre set e vola in finale

(Di domenica 4 agosto 2024) Flaviocontinua a sorprendere e entusiasmare gli appassionati di. Il giovaneta romano ha conquistato un posto nella sua primadel tour ATP al “Mubadala Citi DC Open” (ATP 500, con un montepremi di 2.100.230 dollari) che si svolge sui campi in cemento del William H.G. FitzGeraldCenter di Rock Creek Park a Washington.Leggi anche: Mitico Lorenzo Musetti, entra nella storia delcon una medaglia meritatissimaha superato in rimonta il mancino statunitense Ben, attualmente n.14 del ranking e secondo favorito del seeding, con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-3 dopo oltre due ore di combattimento., un promettente 21enne di Atlanta, aveva già subito una sconfitta da, sempre in rimonta, negli ottavi sulla terra di Ginevra lo scorso maggio., 22 anni e n.