Temptation Island 11 Luca Bad | Periodo molto difficile il tempo guarirà le ferite Gaia? Mi dispiace che…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 4 agosto 2024)Bad è stato uno dei personaggi più discussi dell’ultima edizione di. Le sue affermazioni in merito ai tradimenti e ai motivi per cui non riuscisse a essere fedele durante la sua relazione conVimercati hanno creatoscompiglio sul web. Tuttavia, dopo aver visto la sua fidanzatavicina a uno dei tentatori, l’uomo è tornato sui suoi passi, una redenzione la sua arrivata peròtardi. Usciti insieme dal falò di confronto, ma con ancora tanto da “aggiustare” nel loro rapporto,ha poi deciso una volta lasciate le telecamere del docu-reality di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore e ricominciare da se stessa. Nel corso di una bozza di domande con i suoi follower,ha ammesso di aver attraversato un: Adesso sto decisamente meglio. Ho passato un. Sia fisicamente che mentalmente.