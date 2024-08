Temptation Island 11 Alex Petri sul bacio tra Vittoria Bricarello e il tentatore | Ho provato delusione e imbarazzo Gli auguro che tra loro duri perché…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 4 agosto 2024) Arrivati nel villaggio diper mettere in gioco isentimenti,hanno poi lasciato il falò di confronto separati, non senza prima regalare ai telespettatori qualche momento h0t. Le acrobazie della ragazza in piscina insieme alSimone Dell’Agnello rimarranno nella memoria collettiva del docu-reality raccontato da Filippo Bisciglia, insieme ai balletti in barca di Tony Renda e ai cinque falò di confronto richiesti da Alessia Pascarella a Lino Giuliano, l’ultimo dei quali accettato dopo un video minatorio della donna. Nonostante sia finita nel peggiore dei modi fra, nel corso di una chiacchierata con i follower,ha speso belle parole nei confronti della sua ex fidanzata: Ho metabolizzato le sue scelte. Leil meglio. È una brava persona.