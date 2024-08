Strage Bologna | Conte ' da Mollicone parole gravissime e Meloni si nasconde'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Anche oggi niente da fare:ha perso lementre il suo fidato di partito,(presidente della Commissione Cultura!) è arrivato addirittura a mettere in discussione le sentenze che parlano chiaro sulla matrice neofascista delladi". Così Giuseppesui social. "Conha calpestato in un colpo solo le sentenze, le Istituzioni, il rispetto per i familiari delle vittime e la memoria di un intero Paese. Un Presidente del Consiglio ci mette la faccia di fronte a tutto questo, non va arsi".