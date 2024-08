Roma 21enne arrestato per furto e aggressione a un turista

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 agosto 2024) CRONACA DI– Ruba smartphone su un autobus e aggredisce la vittima con una bottiglia Aundel Gambia è statopera unsu un autobus di linea. L’episodio è avvenuto in via Nazionale, dove il giovane ha sottratto uno smartphone a un passeggero e ha cercato di fuggire. La vittima, un cittadino svizzero di 26 anni, accortasi del, ha tentato di inseguire il ladro, ma è stata colpita alla testa con una bottiglia di vetro. Le urla delferito hanno attirato l’attenzione di alcuni Carabinieri della stazione Quirinale, che si trovavano nelle vicinanze fuori servizio. Dopo essersi qualificati, i militari sono intervenuti rapidamente, riuscendo a bloccare il ladro mentre cercava di liberarsi dello smartphone lanciandolo via. Il dispositivo è stato recuperato e restituito al proprietario.