MotoGP Bastianini beffa Martin e vince il GP di Gran Bretagna 3 Bagnaia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) EneaJorgeil GP, decimo atto per quanto riguarda la2024. Il pilota Ducati si conferma dopo l’affermazione di ieri nella Sprint, il romagnolo batte l’iberico che precedendo Francescotorna leader del Mondiale con 3 punti di vantaggio. A differenza della Sprint di sabato, le due Ducati ufficiali hanno avuto un avvio perfetto allo spegnimento dei semafori. Il segmento dell’Arena ha sorriso a Francescoe Enea, rispettivamente primo e secondo al termine della prima tornata. Positivo start in ogni caso da parte degli spagnoli Jorge(Prima Pramac Ducati) ed Aleix Espargarò (Aprilia), rispettivamente in terza e quarta piazza provvisoria.