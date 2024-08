Meloni i segreti della missione cinese tra Xi Kamala e Trump | il retroscena

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 4 agosto 2024) Caro direttore, Giorgia d'Oriente. Nella prima gara Roma-Pechino alle Olimpiadi in salsa nostrana, Palazzo Chigi batte il Quirinale 1 a 0.è riuscita infatti ad anticipare Mattarella che volerà in Cina solo a fine anno in occasionefine dei festeggiamenti dedicati a Marco Polo. Tuttavia, sono in molti a considerare quella di Giorgia una vittoria di Pirro e, tra i felpati corridoiFarnesina, soffiano freddi spifferi per questo viaggio nel gigante asiatico. La premier, pur sempre presidente di turno del G7, ha finito per fare come Viktor Orbán, andato indi pace a Mosca senza alcun mandato europeo. E seppure Xi considerila leader mondiale più preparata sui vari dossier in discussione, non ha gradito che, durante la conferenza stampa, lei in sostanza gli abbia suggerito i rapporti da tenere con Putin.