Medaglia d’oro per Sara Errani e Jasmine Paolini Gelmini | Siete nella storia

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 4 agosto 2024) ROMA – “per. Ragazze,!!!”. È quanto scrive sui suoi canali social Mariastella(foto), parlamentare di Azione ed ex ministra, a proposito delle Olimpiadi 2024 di tennis. E anche il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, esulta per questo importante risultato, postando su Facebook questo messaggio: “Orooooo! Che meraviglia! Viva il tennis, viva le Olimpiadi! P.s.: aspettiamo stasera ma intanto chapeau anche per Greg Paltrinieri, immenso”. L'articoloper: “” L'Opinionista.