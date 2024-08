Le big in ostaggio dei bloccamercato | Serie A i giocatori che possono rovinare una stagione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Di mercato c'è poco o nulla da raccontare non solo per via delle Olimpiadi (sempre siano lodate: più sport, meno fuffa) ma anche perché questo è il momento di stanca. E lo è a causa dei, ovvero iche pur di non farsi vendere accettano di portare le borracce per un anno, spesso per andare a scadenza di contratto e scegliersi in libertà la prossima destinazione. Ognuno ha il suo. L'Inter ne ha due: Correa e Arnautovic. Anzi tre visto che Satriano ha declinato il Brest con cui c'era un accordo a 6 milioni. Con Correa i dirigenti parleranno a breve per chiarire un fatto: non farà parte della rosa. Quindi o si trova una società oppure verrà avviata una trattativa, si spera lampo, per la rescissione del contratto in scadenza la prossima estate.