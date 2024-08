La notte di Jacobs nei 100 metri Cadute nel peso altra bufera sui Giochi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 4 agosto 2024) L'acqua dà, l'acqua toglie. È generosa quella del mare per l'Italia, dove pesca l'oro di Marta Maggetti nella vela. È beffarda quella della Defense Arena per Simona Quadarella, quarta negli 800m stile libero come già nei 1500m (ma con record italiano 8'15"55). È inaccettabile quella della pioggia che bagna la gara di Leonardo Fabbri, scivolato sulla pedana del getto delche poteva regalarci una medaglia e invece lascia solo tanta rabbia. La finale olimpica è la gara di una vita e non è accetfluttuare sul mare. Nel terzo quarto di gara cambia direzione rispetto all'israeliana Kantor e alla britannica Wilson, recupera 6” in un baleno e scappa via, vendicando con gli interessi il quarto posto di Tokyo. È il secondo oro azzurro di specialità nella storia dopo quello di Alessandra Sensini a Sidney 2000, la medaglia mancava da 16 anni con il bronzo a Pechino 2008 firmato ancora Sensini.