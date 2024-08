La Marvel conferma l’infrangibilità della regola numero 1 degli Avengers dopo 15 anni

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di domenica 4 agosto 2024) Scritto da MisterMovie.it, Nel vasto universo cinematografico, Deadpool e Wolverine hanno stabilito unafondamentale per diventare un membro: l’altruismo deve essere la motivazione principale. Questo principio è statoto in una scena del film in cui Deadpool, interpretato da Ryan Reynolds, tenta di unirsi agli eroi più potentiTerra ma viene respinto da Happy Hogan (Jon Favreau). Deadpool viene rifiutato poiché il suo desiderio di unirsi al team è motivato da interessi personali piuttosto che dall’intento di aiutare gli altri. LaHappy sottolinea che i Vendicatori non agiscono per bisogno personale, ma perché le persone hanno bisogno di loro.