Juventus è rivoluzione | 8 sono già partiti e altri 11 sono in uscita tutti i nomi|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 4 agosto 2024) 2024-08-04 19:30:00 Fermi! IN VENDITA Szczesny: chiuso da Di Gregorio, è alla ricerca di una nuova squadra. Interessi per lui dal Monza e dall’Arabia Saudita McKennie: non fa più parte del progetto juventino. Il suo valore residuo a bilancio è di 5 milioni, potrebbe rientrare in qualche trattativa come pedina di scambio Chiesa: il caso più spinoso. Non rinnova e non avrà spazio con Thiago Motta. Roma, Napoli, Inter e alcune squadre di Premier siinteressate a lui. Il club chiede tra i 20 e i 25 milioni per lui Rugani: nonostante il rinnovo, potrebbe lasciare il club. Piace all’Ajax che lo prenderebbe però solo in prestito De Sciglio: anche per lui l’avventura alla Juve potrebbe essere alle ultime battute. Il Monza lo corteggia Arthur: dopo una stagione in chiaroscuro alla Fiorentina, la Juve vuole venderlo a titolo definitivo.