Il Traversino è off-limits | arrivano le prime multe ma l’ordinanza fa discutere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) CAssano D’Adda (Milano), 4 agosto 2024 – Parola d’ordine: “Fare rispettare il divieto d’accesso al”. I militari dell’esercito, chiesti dal sindaco, al momento non ci sono, ma è numerosa la task force per dare seguito alche vieta lo stazionamento sul manufatto idraulico. Alla polizia locale si uniscono, infatti, gli agenti di Città Metropolitana e le guardie giurate. Controlli serrati anche sabato e domenica per vietare l’accesso al, dopo quelli effettuati durante la settimana che hanno portato a più di una sanzione. Al, dunque, si volta pagina: lo stazionamento non è più permesso. Una decisione che ha generato malcontento. Sono in molti a domandarsi se fosse inevitabile questo divieto o se, al contrario, non si potesse trovare una modalità per consentire la presenza in quel luogo, che oggi diventa invalicabile.