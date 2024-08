Giorgio Faletti il mio amico geniale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Firenze, 4 luglio 2024 - Conservo una foto – credo di inizio degli anni ’80 – che ritrae Maria Consuelo e il sottoscritto, allora ancora fidanzatini, e un giovanissimo. Erano i tempi di Drive In, di Vito Catozzo e del “giumbotto“. Da allora, la nostra amicizia è stata un crescendo inarrestabile. Pensate che, scherzando, nelle tante volte che abbiamo presentato i nostri scritti a vicenda, lo accusavo di avere un carattere debole e perciò, per non fargli torto, noi amici gli organizzavamo a puntino ogni scenario per non contraddire le sue passioni. Così, quando– laureato in Giurisprudenza – si mise in testa di fare l’attore comico, noi impiantammo un finto set televisivo con belle ragazze procaci. Ci inventammo persino il nome della finta trasmissione Drive In. E lui fu soddisfatto. Ma il suo animo trovava raramente pace e si mise in testa di fare il cantante.