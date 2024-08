Dai tessuti all’uso della lavastoviglie | azioni quotidiane per ridurre Co2e

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 4 agosto 2024) Il caricabatterie degli smartphone continua a consumare energia se lasciati attaccati alla presa anche dopo aver finito di caricare. La dicitura “consumare preferibilmente entro” segnala quando un prodotto è al suo meglio, ma può essere consumato anche dopo. Queste due informci spiegano che bastano sempliciper evitare sprechi e, di conseguenza, emissioni di anidride carbonica. Per aiutarci a riconoscerne alcune di questa, LifeGate ha realizzato un vademecum sui comportamenti virtuosi pergli impatti ambientali, in collaborazione con Findus, che nei giorni scorsi fa fatto alzare in volo una mongolfiera sui cui ha evidenziato i benefici in termine di riduzione di emissioni diper la produzione del hamburger vegetale rispetto ad un tradizionale hamburger di carne.