Cosa non torna sul bambino ritrovato la pista inquietante | Tentato rapimento

(Di domenica 4 agosto 2024) Una storia a lieto fine che ha tenuto l'Italia, per molte ore, co il fiato sospeso. Ildi due anni scomparso dal giardino della sua casa, nelle campagne di Locorotondo, in Puglia, è stato trovato a quattro chilometri di distanza dalla sua abitazione. Ma a 5 giorni dai fatti, molte cose ancora nonno e ladell'allontanamento del piccolo in un momento di distrazione dei genitori fa spazio a quella, ancor più, del. Lo stesso sindaco di Locorotondo, Antonio Bufano, aveva espresso dubbi su quanto accaduto. Ora anche gli inquirenti, riporta il Corriere del Mezzogiorno, stanno vagliando lainvestigativa. Subito dopo la scomparsa sono scattate le ricerche delle autorità e di tanti cittadini del comune pugliese che hanno battuto le campagne palmo a palmo.