Bologna Welcome una nuova sfida | Garantiremo tutta l’occupazione

(Di domenica 4 agosto 2024) "e siamo pronti a valorizzare Palazzo Pepoli come merita. Lunedì (domani; ndr) dovremmo fare il primo sopralluogo per prendere consapevolezza dello stato della struttura e poi partire con la riapertura". Daniele Ravaglia, presidente di, la fondazione di cui sono soci Comune, Città Metropolitana e Camera di Commercio, commenta così l’accordo di comodato d’uso di Palazzo Pepoli firmato da Palazzo d’Accursio e Fondazione Carisbo, provvederà alla custodia del palazzo e del Museo della Città. Tutto questo non appena sarà possibile riaprire la struttura al pubblico: ad oggi chiunque voglia entrare per ammirare i pezzi della collezione trova un laconico cartello in italiano e inglese che dice: "Il museo è chiuso temporaneamente. Ci scusiamo per il disagio, riapriremo il prima possibile".