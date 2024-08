Atletica Furlani e Fantini in finale alle Olimpiadi Simonelli promosso parte la sfida Bol-McLaughlin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Quarta giornata di gare per l’leggeradi Parigi 2024, mattinata ricca di qualificazioni e batterie allo Stade de France. Mattiae Sarasi sono qualificatirispettive finali (salto in lungo e lancio del martello), Lorenzoha staccato il biglietto per le semifinali dei 110 ostacoli dove lo statunitense Grant Holloway ha già impressionato in 13.01, è iniziato il duello tra l’olandese Femke Bol e la statunitense Sydneysui 400 ostacoli. RISULTATIPARIGI 2024 OGGI QUALIFICAZIONI SALTO IN LUNGO (MASCHILE) – Mattiaha firmato un balzo da 8.01 metri (0,1 m/s di vento a favore) al primo assalto, poi un 7.95 e un nullo. L’azzurro non ha superato la norma di qualifica fissata a 8.