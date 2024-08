Allerta caldo | fiammata generalizzata in arrivo si va verso i 40 gradi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 4 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Inizia da domani il periodo piùdell’estate con una escalation di temperature in aumento giorno dopo giorno fino al picco che, dalle ultime elaborazioni, si dovrebbe raggiungere intorno a martedì 13 e mercoledì 14 agosto. Ma già da venerdì 9 agosto vede Roma tra 37 e 38, Firenze che raggiungerà i 40sabato 10 agosto”. Temperature in crescita fino a Ferragosto, poi si scende. Questo il quadro fornito dal fondatore del sito www.iLMeteo.it, Antonio Sanò. Saranno alte le temperature anche a Bologna con 37 già giovedì prossimo, Milano con 35 il prossimo weekend, Napoli con 36; 38nel Cagliaritano da metà settimana, per effetto di una “”, dice Sanò. “In queste ore stiamo assistendo ancora a forti temporali soprattutto sulle Alpi e sull’ Appennino dove interesseranno soprattutto Abruzzo, Molise e Basilicata”.