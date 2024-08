A che ora Furlani oggi alle Olimpiadi | programma qualificazioni misura fissata per il pass

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Mattiasi appresta a fare il proprio esordiodi Parigi 2024, dove si presenta con grandi ambizioni nel salto in lungo dopo aver conquistato la medaglia d’argento agli Europei e ai Mondiali Indoor. Il formidabile laziale, che detiene anche il record del mono juniores con il balzo da 8.38 metri firmato durante la rassegna continentale a Roma, ha tutte le carte in regola per puntare a un risultato di rilievo alla sua prima partecipazione ai Giochi. Mattiascenderà in pedana allo Stade de France nella giornata odierna (domenica 4 agosto, ore 11.00) per disputare le. L’obiettivo è chiaramente la conquista delper l’atto conclusivo: occorre saltare almeno 8.15 metri, oppure rientrare tra i migliori dodici atleti del turno.