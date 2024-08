Vuelle ecco gli abbonamenti convenienti Stesso prezzo più partite e un buono spesa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) A caccia di emozioni forti. Parte la stagione biancorossa, con una campagnache strizza l’occhio alle nuove generazioni: nell’immagine scelta quest’anno, sullo sfondo dell’astronave campeggia infatti un cellulare che inquadra il campo da gioco. "Perché per le nuove generazioni vale la pena esserci se puoi raccontarlo e condividerlo" spiega Federico Benedetti che cura il marketing del club e ha scelto col suo staff per la prima volta uno slogan in lingua inglese "Live emotions". Prezzi popolari si era detto, in linea con la tradizione di Pesaro, e tali rimangono: invariati rispetto allo scorso anno, ma con 8in più.