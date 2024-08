Vis oggi esordio stagionale al Benelli Con il Fossombrone test prima della Coppa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Terzoper la Vis Pesaro. Dopo aver affrontato due squadre di serie A (Venezia e Monza), il team di mister Stellone affronteràal "Tonino" di Pesaro (alle ore 18) ilche milita con onore in serie D, ovvero il massimo campionato dei dilettanti. Se dalle due prime amichevoli il trainer dei biancorossi ha tratto "buone indicazioni", come aveva commentato al termine del match con il Monza, sicuramente dal match odierno ci si aspettano ancora miglioramenti sia in fase atletica che di costruzione e di amalgama tra i vecchi e nuovi. "Queste prime partite – aveva inoltre sottolineato Stellone nel dopo Monza – sono importanti per migliorare le condizioni ma soprattutto per capire quelli che sono i concetti nostri. Più passa il tempo e più andrà meglio".