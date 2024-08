Trovata morta in casa Analisi sul cadavere Famiglia sotto choc il figlio | Ferite sospette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Ladi via Vignolese dove nel pomeriggio di giovedì è stato rinvenuto il corpo della 58enne Daniela Venturelli, il giorno dopo è avvolta nel silenzio: si nota solo un docilissimo pastore tedesco a pelo lungo, affacciato sul cancello, come sono abituati a fare i cani della sua razza quando aspettano qualcuno. A coloro che si avvicinano porge il peluche col quale è abituato a giocare, dimostrando una propensione all’affetto che ’stride’ con la solitudine circostante. Il giardino a una prima occhiata appare caduto in abbandono da tempo, popolato da rifiuti di vario tipo: una sedia a rotelle – forse utilizzata dalla defunta – una Fiat, dei carrelli per la spesa, una bicicletta, sedie in plastica e vari attrezzi da giardino. Qui si è consumata una tragedia che è ancora in cerca di spiegazioni.