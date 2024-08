Si alzava alle 4 per farci mangiare | Kledi Kadiu il racconto commovente sulla nonna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) “Miain Albania si svegliava4 di mattina per”: a confessarlo il brino, ospite de La Terrazza della Dolce Vita, il ciclo di salotti all'aperto condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi al Grand Hotel di Rimini. Parlando della storia della sua vita, ha raccontato di essere partito profugo dall'Albania con la nave Vlora l'8 agosto del 1991: “Eravamo in ventimila su una nave e partimmo da Durazzo senza sapere il perché". “Dopo 5 giorni ci hanno rimpatriato - ha continuato-. Sono tornato con una bottiglia di Coca Cola, era il nostro sogno assaggiarla. Quella bottiglia è stata per anni a casa della”. Il brino si è emozionato davanti alla moglie Charlotte quando ha ricordato che lasi svegliava4 del mattino per fare la fila e aspettare il cibo per sfamare tutta la famiglia.