Si addormenta in auto dopo una cena il marito non la sveglia | 49enne trovata morta il giorno dopo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 3 agosto 2024) Siinal rientro da unadi famiglia, ildecide di lasciarla riposare. Ma ilseguente, giovedì 1 agosto, Anna Marello – 49 anni di Spinea (in provincia di Venezia) – è statapriva di sensi dalla figlia. Allertato il numero unico di emergenza 112, scrive il Gazzettino, sono arrivate ambulanza emedica. Il personale sanitario ha fatto il possibile per salvarle la vita, ma i tentativi di rianimazione non sono andati a buon fine e, verso le 9.30 di ieri, la donna è deceduta pocol’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia. Il decesso è stato ricondotto a cause naturali: un «improvviso arresto cardiaco». Ma soltanto un’psia – come è stato segnalato dai medici nel referto – indicherà le cause esatte della morte improvvisa.