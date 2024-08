Olimpiadi sesto oro per l’Italia dal windsurf femminile Jacobs e Alì in semifinale nei 100

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 3 agosto 2024) Sesta medaglia d’oro peralledi Parigi con Marta Maggetti che vince nella categoria Iq Foil del. Dopo sedici anni arriva la medaglia più pregiata nella disciplina. Maggetti è arrivata prima nella regata finale davanti all’israeliana Sharon Kantor, argento, e all’inglese Emma Wilson grande favorita, che deve accontentarsi della medaglia di bronzo.corre in 10?05: “Potevo fare meglio” Meglioche Alì nella batteria dei quarti di finale dei 100 metri alledi Parigi, con il campione uscente in controllo e non al meglio e il suo compagno di staffetta che ha pagato una pessima partenza. Per entrambi, domani sera, l’appuntamento con le semifinali. LEGGI ANCHE Nuoto, l'Italia nell'olimpo: tre ori e un bronzo.