Napoli-Girona 0-2 | Prima sconfitta per Conte azzurri storditi

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 3 agosto 2024) Ildicade contro il. Van de Beek e Villa firmano il 2-0.in difficoltà, urgono rinforzi in attaccodella Coppa Italia. Ildi Antonioincassa lastagionale, cedendo 2-0 alnell’amichevole disputata allo stadio Patini di Castel di Sangro. Le reti di Van de Beek e Villa condannano gli, apparsi in difficoltà e poco brillanti.conferma la formazione, ma ilsorprende Nonostanteabbia confermato lo stesso undici visto contro il Brest, ilnon è riuscito a replicare la prestazione positiva. Ilè partito forte, mettendo in difficoltà la difesa azzurra fin dai primi minuti. Al 23?, un errore di Meret in fase di impostazione ha permesso a Van de Beek di sbloccare il risultato. Ilnon è riuscito a reagire, subendo il pressing degli spagnoli per gran parte del primo tempo.