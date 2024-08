MotoGP record della pista e pole per Espargarò davanti a Bagnaia nelle qualifiche del GP Gran Bretagna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Aleixfirma ile conquista con Aprilia la-position in vista del GP di. Lo spagnolo si imponea Francescoed ad Enea Bastianini, rispettivamente in seconda ed in terza piazza al termine di una Q2 più che mai serrata. Dopo la Q1, controllata da Alex Marquez (Gresini Ducati)a Pedro Acosta (KTM), la bagarre per la prima posizione si è accesa con le Ducati apparentemente superiori alla concorrenza grazie a Francescoal teammate Enea Bastianini ed all’iberico Jorge Martin. I tre si sono collocati nell’ordine citato, il campione del mondo in carica ha registrato il nuovo primato del tracciato in 1.57.517. Ildel piemontese è stato insidiato da Aleix, abile a fermare il cronometro in 1.57.309.