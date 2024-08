Moto3 Ortolà firma la pole per il GP Gran Bretagna 7mo posto per Nepa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Record della pista e-position innel GPper Ivan. Lo spagnolo si impone per la seconda volta in stagione in qualifica per 41 millesimi sull’olandese Collin Veijer , abile nel finale a scavalcare l’australiano Joel Kelso. 7moper Stefano, il migliore degli italiani. Dopo la Q1, turno che ha premiato Adrian Fernandez (Leopard Racing) davanti a Filippo Farioni (Sic58 Squadra Corse), Xabi Zurutuza (Red Bull KTM Ajo) e Matteo Bertelle (Kopron Rivacold Snipers Team), è iniziata la lotta per il primato senza David Munoz (BOE Motorsports), spagnolo quinto provvisorio nel Mondiale in difficoltà sin dalla giornata di ieri. Ivan(MT Helmets – MSI) ha stampato laprovvisoria in 2.09.270 a meno di tre minuti alla fine, l’iberico ha fatto la differenza con tre decimi di scarto sul resto della concorrenza.