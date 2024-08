Mio figlio Nathan è fidanzato Si dà molto da fare e somiglia molto a papà Flavio su questo | Elisabetta Gregoraci mamma orgogliosa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Archiviata la delusione del mancato rinnovo alla conduzione di “Battiti Live” (“non mi chieda se ho guardato la prima puntata perché emotivamente non ce l’ho fatta”), dove è subentrata Ilary Blasi,si prepara per la sua nuova avventura televisiva su Rai Due, dove condurrà un programma di moda dal 26 settembre. “Mi piacerebbe condurre un programma emozionale, dove parlo con la gente, dove posso ascoltare quello che mi dicono le persone, – ha detto laal settimanale Chi – entrare nelle loro case. Sono una che ascolta, che ama dare consigli a chi me li chiede.è successo in particolare dopo il Grande Fratello, quando si è creata una comunità di follower. Mi piace leggere le cose che mi scrivono, i racconti delle loro vite. Sono abituata a parlare della mia per il lavoro che faccio, ma di carattere sono sempre stata una che si interessa agli altri.