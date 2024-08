Maltempo nelle Marche | alberi su auto in transito a Pesaro grandine ad Ascoli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024), 3 agosto 2024 – Non solo l’Emilia-Romagna, iloggi si è abbattuto anche sulle, creando più di un disagio alla circolazione e danneggiando alcune, come nell’Ascolano dove sono cadute ampie grandinate.caduti ae Fano Sono oltre 30 gli interventi dei vigili del fuoco per ilzone di, Urbino e Fano. Vento e temporali hanno provocato incidenti e abbattimenti dilungo le principali strade della provincia. In particolare, alle 13.30 circa, un grosso tronco è caduto sulla corsia di marcia mare-monte della Fano-Grosseto all’altezza dell’uscita di Bellocchi. L’centrata, una vecchia Toyota Yaris, ha avuto il parabrezza spaccato mentre la conducente è rimasta illesa pur in preda alla paura. I rami caduti hanno ostruito completamente la corsia bloccando tutto il traffico verso l’entroterra.