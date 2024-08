LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Simone Biles firma il tris d’oro sigillo al volteggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.14 Ora la chiusura di Jade Carey, può puntare al terzo posto. 17.12 Due grossi errori di Yeo, niente podio dopo il bronzo di Tokyo 2020. 17.10 Rebeca Andrade ottiene 14.833 per il secondo salto, media di 14.966. La brasiliana è seconda dietro al 15.300 di. Ora la sudcoreana Yeo. 17.09 Non ha azzardato l’impossibile. Rebeca Andrade non prova il triplo avvitamento, si limita l’Amanar. Arriverà seconda. 17.08 Woooooooooooow!15.100, 9.5 per l’esecuzione! Ha fatto più disul Cheng! Può vincere la gara se tenta il triplo avvitamento 17.07 Chen davvero meraviglioso e ampio di Rebeca Andrade! Ci vuole provare! 17.06 Ellie Black si ferma alla media di 13.933, quarta posizione.al comando con 15.300, vedremo se Rebeca Andrade riuscirà ad avvicinarsi. 17.02 Si riparte con Ellie Black. 17.