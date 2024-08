La Francia supera l’Argentina anche la Spagna accede alle semifinali

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 3 agosto 2024) 2024-08-02 23:57:44 Breaking news: Lasi è avvicinata alla finale delle Olimpiadi estive del 2024 dopo aver battutoper 1-0 in un’emozionante finale a quattro. Affronteranno l’Egitto, che hato il Paraguay ai rigori dopo un pareggio per 1-1 nei tempi regolamentari. I Bleus e i Pharaohs si incontreranno lunedì sera per avere la possibilità di competere per la medaglia d’oro. Laaffronterà il Marocco nell’altra semifinale. La Roja hato facilmente il Giappone, battendolo per 3-0 a Lione, mentre il Marocco ha annientato gli Stati Uniti, vincendo per 4-0 e aggiudicandosi per la prima volta un posto tra le quattro finaliste. Marocco vs USA: Dominio totale Il Marocco prese l’iniziativa contro gli USA e li sconfisse fin dal primo minuto.