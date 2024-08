Italia violenta tempesta di ghiaccio | chicchi di grandine enormi VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 3 agosto 2024) Una improvvisa ondata di maltempo ha colpito Torino e il Piemonte nel tardo pomeriggio di oggi venerdì 2 agosto. Vento forte, temporali e unagrandinata hanno causato danni a strutture e auto in strada. In alcune zone lasi è presentata condigrandi come uova, in altre zone ha ricoperto di bianco strade e vialetti. Disagi e danni nel capoluogo piemontese si registrano anche per il temporale e il vento forte che in alcune zone ha sradicato alberi e divelto pali. Qualcuno ha dettoa Torino? pic.twitter.com/ta0sIyeApn— ~v~ aspettando il freddo (@invalshell) August 2, 2024 L'articolodidi) proviene da TvZap.