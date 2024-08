Italia Crolla un costone famiglie evacuate

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 3 agosto 2024) FALERNA – Il sindaco di Falerna, Francesco Stella, ha emesso un’ordinanza di sgombero per le abitazioni situate nella frazione Marina, dopo il crollo di unroccioso dalla rupe di località Torre Lupo, avvenuto ieri. In risposta all’emergenza, il Centro Operativo Comunale (Coc) e l’unità di crisi sono stati attivati presso il municipio. In totale, l’ordinanza di sgombero interessa 19 persone tra residenti e turisti, appartenenti a 7 nuclei familiari, compresi alcuni bambini. Tra questi, una famiglia risiede stabilmente nell’area, mentre le altresono proprietarie di seconde case. Alcuni dei residenti provengono da Lamezia Terme e hanno già fatto ritorno in città, mentre turisti provenienti da Domodossola e un gruppo di vacanzieri americani sono stati ricollocati in strutture locali come bed & breakfast e agriturismi.